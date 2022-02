4.558 de firme trebuie sa dea inapoi banii primiti drept ajutor la inceputul pandemiei

Mii de firme au primit solicitari de la Guvern sa returneze banii primiti in 2020 pentru a trece de efectele pandemiei. Guvernul isi motiveaza aceasta decizie prin faptul ca managerii nu se incadrau sa primeasca fondurile, asa ca trebuie sa returneze banii. Si totul a degenerat intr-un scandal pe sute de mii de euro.La editia din 2020, Masura 1 din schema de ajutoare de stat COVID-19, firmele care nu au transmis in aplicatia electronica rapoartele de progres in termenul stabilit, au fost ... citeste toata stirea