4.593 de afaceri noi in Brasov. Indicator in scadere

Numarul inmatricularilor de firme si persoane fizice autorizate a scazut, in 2024, cu 14,63%, comparativ cu anul anterior, totalizand 124.898 de inmatriculari, din care peste 73% SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe inmatriculari au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti, respectiv 29.807 (minus 3,37%, comparativ cu 2023) si in judetele Ilfov - 7.592 (minus 4,02%), Cluj - 6.220 (minus 21,15%), Timis - 5.663 (minus 13,88%), ... citește toată știrea