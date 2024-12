4.921 de lei, salariul mediu net in Brasov. Cu 611 lei mai mare ca in 2023

Salariul mediu net al brasovenilor a crescut in luna octombrie a acestui an cu 49 de lei fata de luna septembrie si cu 611 lei fata de octombrie 2023.In luna octombrie 2024, salariul mediu net in judetul Brasov a fost de 4.921 de lei, cu care judetul nostru s-a clasat pe locul 7 la nivel national, dupa municipiul Bucuresti si judetele Cluj, Timis, Sibiu, Ilfov si Iasi. In silvicultura, ... citește toată știrea