4 "Alstom Coradia" pe ruta Bucuresti - Brasov

Noul Mers al Trenurilor intra in vigoare pe data de 15 decembrie, iar 1.100 de trenuri vor circula zilnic, in medie, pana la data de 13 decembrie 2025, patru dintre acestea, ce vor asigura legatura Capitalei cu Brasovul, fiind formate din material rulant nou."Pentru asigurarea si adaptarea traficului de calatori la cerintele publicului calator, CFR Calatori a introdus in circulatie patru trenuri noi Bucuresti Nord - Brasov. Trenurile sunt formate din material rulant nou, respectiv rama ... citește toată știrea