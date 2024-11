4 apartamente in Poiana Brasov, 1,56 milioane de euro

Meta Estate Trust, companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, a anuntat piata de capital cu privire la finalizarea unor achizitii in cadrul proiectelor Swissôtel Poiana Brasov si Greenfield Baneasa Residence, in valoare totala de peste 2 milioane de euro.In ceea ce priveste proiectul din Poiana Brasov, compania a finalizat achizitia a patru apartamente de tip aparthotel si a cinci locuri de parcare, conform unui raport de la BVB."Valoarea totala a ... citește toată știrea