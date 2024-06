4 blocuri pentru tineri si specialisti

Tinerii din Codlea sau specialistii care decid sa se stabileasca in acest oras vor avea ocazia de a se muta in locuinte noi, acestea urmand a fi construite de autoritatile locale cu bani europeni, obtinuti prin Planul National de Redresare si Rezilienta.In total, vor fi construite 24 de apartamente, in 4 blocuri (in doua zone ale orasului), fiecare cu cate sase apartamente. De asemenea, vor fi montate si 10 statii de incarcare a vehiculelor electrice.Valoarea totala a investitiei a fost ... citește toată știrea