4 constructori vor lucra pe santierul Fagaras - granita cu judetul Sibiu

Unul dintre cele mai de amploare proiecte pentru asigurarea conectivitatii locuitorilor din Tara Fagarasului va demara in aceasta primavara, dupa ce Consiliul Judetean a semnat contractul cu constructorii. Este vorba de modernizarea DJ 105A si DJ 104D, respectiv a rutei dintre Fagaras - Soars - Barcut pana la granita cu judetul Sibiu (25,44 km).Pentru acest proiect, administratia judeteana a accesat fonduri in valoare de 140 de milioane de lei in cadrul Programului National de Investitii ... citește toată știrea