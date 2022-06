4 milioane de euro, intr-un parc fotovoltaic la Rupea

Agentia pentru protectia Mediului (APM) Brasov analizeaza in aceasta perioada documentatia unui investitor privat care are in plan sa realizeze la Rupea un parc fotovoltaic, pentru producerea de energie electrica.Conform documentatiei depuse la APM Brasov, terenul pe care va fi realizat parcul fotovoltaic este in intravilanul orasului si are o suprafata de 54.907 mp, pe amplasamentul fostei fabrici de cherestea din oras. Investitia se ridica la 4 milioane de euro, iar ... citeste toata stirea