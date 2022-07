Revolut a depasit pragul de 2 milioane de clienti in Romania, in patru ani de la lansarea pe piata locala, in mai 2018. Romania este a doua cea mai mare piata de retail din lume pentru Revolut, dupa Marea Britanie, cu o rata de penetrare de 26% in randul populatiei active, la nivel national. Bucuresti este primul oras Revolut din UE, iar 1 dintre 3 bucuresteni din categoria populatiei active este client Revolut, potrivit ... citeste toata stirea