500 de milioane de lei, bani adusi la Brasov

Consiliul Judetean Brasov a reusit sa atraga finantari europene de peste 500 de milioane de lei, pentru 22 de proiecte, in ciclul bugetar european 2014 - 2020 (extins pana in perioada 2023). Suma a fost anuntata joi, 15 februarie, de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, in cadrul unei emisiuni realizate la Aeroportul International Brasov de un post national de televiziune.El a precizat ca banii au fost atrasi prim mai multe programe europene, iar proiectele au vizat ... citește toată știrea