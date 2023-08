Aproape 60% dintre locuintele vandute in Romania in perioada ianuarie-martie au fost cumparate cu fonduri provenind exclusiv din resurse proprii, fara a se apela la o finantare ipotecara, arata un raport realizat de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania pe baza statisticilor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Potrivit acestuia, procentul locuintelor cumparate printr-un credit ipotecar la nivel national in primele trei luni din 2023 a fost de cel ... citeste toata stirea