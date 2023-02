706 de firme din Brasov si-au suspendat activitatea anul trecut

Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in 2022 a fost de 15.700, in crestere cu 20,58% comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in intervalul mentionat au fost din Bucuresti, respectiv 1.742 (numar in crestere cu 35,56% fata de 2021), Capitala fiind urmata de judetele Cluj, cu 812 de firme suspendate (in crestere cu 18,89%), Brasov -706 (plus 49,26%), Iasi - ... citeste toata stirea