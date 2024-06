8,5 hectare, 2.990.028 lei: Exproprierea terenurilor din judetul Brasov de pe drumul din Valea Doftanei intra in linie dreapta

Proiectul de modernizare a drumului judetean DJ 102I (cunoscut si sub denumirea "Drumul din Valea Doftanei") a intrat in linie dreapta. Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov de azi, 27 iunie, va fi votata hotararea de Consiliu Judetean privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a imobilelor proprietate privata aflate pe culoarul afectat de investitie.Potrivit proiectului de hotarare, din judetul Brasov (de pe teritoriul municipiului Sacele) va fi expropriata o ... citește toată știrea