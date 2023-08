Aeroportul International Brasov - Ghimbav ar putea ajunge anul acesta la 80.000 de pasageri. Estimarea a fost facuta de conducerea Regiei Autonome Aeroportul International Brasov-Ghimbav si a fost inclusa in planul de administrare al Aeroportului International Brasov-Ghimbav pe anul 2023, document ce urmeaza a fi aprobat de Consiliul Judetean Brasov in sedinta de plen din 31 august.Potrivit aceluiasi document, in anul 2024 este estimat un numar de 150.000 de pasageri, in anul 2025 - 270.000 ... citeste toata stirea