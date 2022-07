80% dintre angajatii in constructii sunt platiti cu salariul minim

Constructorii ar trebui sa creasca salariile angajatilor, in conditiile in care 80% dintre acestia sunt platiti cu salariul minim, considera ministrul Finantelor, Adrian Caciu, citat de Agerpres.Guvernul a adoptat vineri forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal, care prevede, printre altele, diminuarea plafonului pentru care se acorda facilitati in constructii si industria alimentara, de la 30.000 de lei la 10.000 de lei, incepand cu data de 1 august 2022. "80% din salariatii ... citeste toata stirea