9.120 de euro pentru un hectar impadurit

Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri, 5 aprilie, la propunerea Ministerului Mediului, o ordonanta de urgenta prin care cei care iau decizia de a infiinta o padure de la zero vor primi anual o prima de sechestrare forestiera, timp de 20 de ani, potrivit unui comunicat al ministerului.Prima are valoarea de 456 de euro pentru fiecare hectar de padure noua si va fi incasata anual de proprietar, pentru rolul pe care il are padurea nou ... citeste toata stirea