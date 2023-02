9 hectare la Rasnov, 2 milioane de euro

Un teren de aproape noua hectare din Rasnov, scos la vanzare cu putin peste doua milioane de euro. Proprietarii ar fi dorit sa investeasca aici 150 de milioane de euro intr-un complex hotelierCompania lichidatoare Solvendi SPRL; cu sediul in Cluj-Napoca, a anuntat ca organizeaza o licitatie pentru vanzarea unor terenuri in zona Forban a orasului Rasnov. Cele zece loturi de teren totalizeaza 88.875 de metri patrati si apartin companiei Com Nico Serv, aflata in faliment.Loturile respective au ... citeste toata stirea