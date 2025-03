90 de case, in plan, la 2,5 km de centrul Ghimbavului

Dezvoltarea imobiliara continua la Ghimbav vizata fiind noua zona rezidentiala a orasului, respectiv cartierul Florilor. Astfel, pe un teren de 47.600 mp, aflat intre strazile Gentianei si Margaretei, la 2,5 km de centrul orasului, ar urma sa fie construite 90 de case. Proiectul va fi dezvoltat de catre Nym House SRL, care a mai derulat investitii imobiliare in Ghimbav si Cristian. In prezent, noua investitie este in curs de obtinere a avizelor pentru autorizatia de construire.Astfel, in ... citește toată știrea