Romtehnica, companie din subordinea MApN, a lansat in SICAP, in trei zile, din 30 iulie si pana in 2 august, contracte cu o valoare cumulata de 4,3 miliarde lei, conform Economedia.ro.Cel mai mare contract este cel din 30 iulie, anume sisteme de obuziere autopropulsate de 155 mmm, in valoare de 4,18 miliarde lei. "Sistem obuzier calibrul 155 mm de nivel Batalion, Lovitura 155 mm cu proiectil exploziv, Lovitura 155 mm cu proiectil fumigen, Lovitura 155 mm cu proiectil de iluminare, Lovitura ... citeste toata stirea