918 de someri indemnizati, alti 5.442 "istorici". 2,45%, rata somajului in judetul Brasov in mai

6.360 de someri (din care 2.874 femei) erau inregistrati, in luna mai, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov. Cu aceste cifre, potrivit reprezentantilor AJOFM, rata somajului in judet a fost de 2,45%, in scadere cu 0,01% fata de aprilie.Din cele 6.360 de persoane inregistrate in evidentele AJOFM Brasov, 918 persoane erau beneficiare de indemnizatie de somaj, iar 5.442 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 4.763 someri