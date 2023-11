Alpha Bank Romania lanseaza platile instant, prin care clientii - atat persoane fizice cat si persoane juridice - pot trimite si pot primi bani in cateva secunde, oricand: 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, 365 de zile pe an. Prin participarea Alpha Bank la schema de plati instant pusa la dispozitie de TRANSFOND, clientii pot primi sau trimite prin online banking, in doar cateva secunde, bani catre aproape toti partenerii din Romania."Intr-o lume in care oamenii se asteapta ca totul sa se ... citeste toata stirea