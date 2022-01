A 2-a transa din PNRR

Fonduri in valoare de 1,9 miliarde de euro vor intra, joi, in contul statului roman, acestea reprezentand prefinantarea din imprumutul acordat Romaniei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa ce au fost atinse tintele si jaloanele din trimestrul IV 2021, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), intr-un comunicat transmis, miercuri, Agerpres."In data de 13 ianuarie 2022, odata cu intrarea in vigoare a Acordului de imprumut (Mecanismul de ... citeste toata stirea