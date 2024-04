A 3-a "cartita" a ajuns la Brasov

Al treilea utilaj TBM care va fora tunelurile Magistralei CFR Brasov-Sighisoara a ajuns joi, 11 aprilie, langa Rupea in judetul Brasov si va incepe la vara forajul tunelului de la Homorod, tunel de aproximativ 5 kilometri galerie dubla. Scuturile TBM sunt produse de compania Herrenknechtdin Germania.Utilajul TBM livrat de un producator din Germania pentru galeriile tunelului Homorod a ajuns in Romania pe Dunare, iar din Portul Constanta in patru transporturi agabaritice dupa cum a comunicat ... citește toată știrea