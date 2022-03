A fost razboi hibrid

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a mai dat odata asigurari, joi, ca Romania nu are absolut nicio problema cu stocurile de petrol si de carburanti, iar ceea ce s-a intamplat miercuri seara, cand toata Romania a fost cuprinsa de panica, iar mii de soferi au luat cu asalt benzinariile, a fost de fapt un "razboi hibrid"."As vrea inca o data sa subliniez: Romania nu are absolut nicio problema cu stocurile de petrol, nu are absolut nicio problema cu stocurile de carburanti, exista resurse. ... citeste toata stirea