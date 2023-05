72 persoane care desfasurau munca nedeclarata la 6 patroni au gasit, pe parcursul lunii aprilie, inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov. Angajatorii ai fost sanctionati cu 280.000 de lei, in total. "Pentru primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, au fost sanctionati 4 angajatori, identificandu-se 35 persoane care prestau activitate fara forme legale de ... citeste toata stirea