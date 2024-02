A13, Fagaras - Sibiu, la "diagnosticul" arheologic

Cercetarile arheologice sunt in plina desfasurare pe traseul viitoarei autostrazi Fagaras - Sibiu. Arheologii au sapat in peste o mie de puncte din acest sector al autostrazii A13 pentru a identifica eventuale zone in care s-ar putea identifica vestigii care merita cercetate."Facem diagnosticul arheologic, momentan, pentru identificarea potentialelor situri arheologice. De-a lungul autostrazii facem sectiuni din 50 in 50 de metri sau chiar mai dese. Am inceput cu ultimul lot, in apropiere de ... citește toată știrea