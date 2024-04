A13, Sibiu-Fagaras: "Executia va incepe in acest an, cu siguranta"

Autostrada Sibiu-Fagaras reprezinta un tronson din A13, Autostrada Sibiu - Fagaras - Brasov - Bacau, in lungime de aproximativ 300 km, care va lega Moldova de celelalte regiuni ale tarii, dupa A7.Tronsonul cuprins intre judetele Sibiu si Fagaras prevede construirea a 68,5 kilometri de autostrada, fiind impartit in patru loturi atribuite unui singur antreprenor, care in realitate reprezinta un concern de firme turcesti.Desi startul a fost mai greoi, din cauza birocratiei, a lipsei de ... citește toată știrea