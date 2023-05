Un tronson al Autostrazii Ploiesti - Brasov (A3), din zona Ghimbav - Cristian, va fi scos la licitatie pentru executie pana la sfarsitul anului, a anuntat duminica, 14 mai, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Va fi primul lot lansat in licitatie din traseul A3 Ploiesti - Brasov dupa ce in 2020 s-a deschis lotul Rasnov - Cristian de 6 kilometri lungime.Invitat la Digi TV, Grindeanu a spus ca in faza initiala autostrada ar fi avut 160 de kilometri (n.r proiectul Consitrans era cu o ... citeste toata stirea