Achizitia cladirii ICPROA de pe strada 13 Decembrie, acum "eligibila"

Consilierii locali brasoveni sunt asteptati in sedinta de joi, 28 noiembrie sa dezbata, din nou, un proiect de hotarare ce vizeaza un litigiu cu ICPROA SA (o firma aflata in faliment). Astfel, pentru a stinge o datorie a la bugetul local a firmei amintite, municipalitatea brasoveana urmeaza a prelua de la aceasta un imobil situat pe strada 13 Decembrie nr. 96. Societatea amintita are o creanta la bugetul local in valoare de 744.973 lei, iar pentru stingerea datoriei, propunerea firmei ... citește toată știrea