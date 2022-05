Acum, lege: Angajatii primesc acces online in REVISAL

Angajatii din Romania vor avea acces, online si neingradit, la datele proprii din Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL), dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, 20 mei, un proiect de lege in acest sens.Initiativa prevede, pe de o parte, ca in Registrul de evidenta a salariatilor vor fi incluse, de acum inainte, si informatii despre nivelul si specialitatea studiilor absolvite, pentru a veni in sprijinul celor care ocupa functii pentru care sunt obligatorii ... citeste toata stirea