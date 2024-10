Adevaratul minim: 3.972 de lei

Fundatia Friedrich Ebert Romania si Syndex Romania au actualizat valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2024 (raportat la luna septembrie).Potrivit acesteia, un adult singur are nevoie in prezent de 3.972 de lei pe luna pentru a se putea intretine, in conditiile in care salariul minim net este a um de 2.363 lei. ... citește toată știrea