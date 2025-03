ADI ISO Mediu Brasov continua si in acest an sedintele de informare a autoritatilor locale

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" Brasov (ADI ISO Mediu) va continua si in acest campania de informare a reprezentantilor autoritatilor locale privind gestionarea deseurilor. Directorul executiv al ADI ISO Mediu Brasov, Adrian Miria, a explicat ca scopul acestor intalniri este prezentarea noutatilor legislative privind managementul deseurilor, dar si prezentarea unor solutii sau modele de bune practici aplicate in alte zone din Romania sau in orase europene."Anul trecut, in ... citește toată știrea