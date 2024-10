ADI "ISO Mediu" face demersurile pentru incasarea cotizatiei de la Consiliul Judetean Brasov

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO MEDIU" Brasov deruleaza in aceasta perioada demersurile legale pentru incasarea cotizatiei datorate de Consiliul Judetean Brasov. Suma ce trebuie incasata se ridica la 640.035 de lei si a fost stabilita in baza Hotararii de Consiliu Judetean Brasov nr. 88 din 29 februarie 2024.Mai exact, in data de 15 mai 2024, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO MEDIU" a emis factura aferenta cotizatiei anuale a Consiliului Judetean Brasov, in calitate de ... citește toată știrea