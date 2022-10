Administratia judeteana brasoveana va plati mai mult pentru gaz si curent decat a estimat la inceputul anului, cand a fost pregatit bugetul. Suma ce va fi achitata in plus nu este deloc mica, respectiv 425.000 de lei. Suplimentarea sumelor pentru aceste cheltuieli va fi supusa aprobarii alesilor in sedinta de plen din 31 octombrie, cand va fi votata ... citeste toata stirea