Curtea Bisericii "Sfantul Nicolae" din Scheii Brasovului a fost gazda editiei din acest an a evenimentului "Adopta un taran". Hrana sanatoasa, imbracaminte si incaltaminte traditionale si multe ateliere care i-au atras in special pe copiii care au ajuns in curtea bisericii au fost cateva dintre cele intalnite in dupa-amiaza zilei de sambata, 20 mai."A fost o zi minunata, in care au venit 18 producatori, au fost si mesteri sadea, cum le spunem noi. A fost plin inca de la deschiderea ... citeste toata stirea