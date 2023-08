Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, considera ca este necesar sa fie un parteneriat cu mediul de afaceri si a mentionat ca PNL nu este adeptul cresterii impozitelor in acest domeniu.Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a precizat ca PNL este un partener al mediului de afaceri si ca nu este adeptul cresterii impozitelor in acest domeniu. In schimb, mai degraba va fi eficietizat aparatul administrativ prin comasarea unor institutii sau prin reorganizari, relateaza News.ro."PNL a fost ... citeste toata stirea