Aerogara de la Ghimbav, in domeniul public al judetului Brasov

Obiectivele de Aeroportul International Brasov - Ghimbav, incep sa fie incluse in inventarul domeniul public al judetului Brasov, pregatindu-se astfel terenul pentru operationalizarea "portii aeriene de intrare" in judetul nostru. Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov din 31 august, inventarul domeniului public la judetului va fi completat cu patru obiective de la Aeroportul International Brasov, respectiv pista de decolare-aterizare (la care lucrarile s-au incheiat in anul ... citeste toata stirea