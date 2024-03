Aeroportul Brasov: Curse "de vacanta" catre 4 tari

Aeroportul International Brasov - Ghimbav (GHV) a anuntat programul curselor charter din acest sezon. Vor fi 8 zboruri charter pe saptamana, dintre care 5 catre Antalya (Turcia) si cate unul spre Hurghada (Egipt), Creta (Grecia) si Hammamet (Tunisia).Cursele charter vor incepe in 22 mai cu zborurile Brasov - Hurghada (Egipt), operate de compania BH Airlines din Bulgaria, in fiecare zi de miercuri, pana in 11 septembrie. Decolarea de la Ghimbav va fi decolare la ora 12.30, iar aterizarea ... citește toată știrea