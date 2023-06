Primul zbor cu destinatia Aeroportul International Brasov Ghimbav a stabilit un record. Acesta a fost cel mai urmarit zbor la nivel mondial din data de 15 iunie. Aplicatia flightradar permite oricui sa urmareasca in timp real cum decurge un anumit zbor.De obicei, un avion este urmarit in aer de cei apropiati pasagerilor, dar zborul dintre Bucuresti si Brasov a fost urmarit de peste 2.900 de persoane.Aeroportul International Brasov Ghimbav a fost inaugurat in 15 iunie 2023, cu un zbor de la ... citeste toata stirea