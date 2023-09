Realizarea conexiunii dintre Aeroportul Brasov - Ghimbav si calea ferata intra in linie dreapta, potrivit presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica. Edilul spune ca, deocamdata nu s-a aprobat documentatia, dar este important ca alesii judeteni s-au pronuntat pentru accesarea de fonduri in vederea realizarii acestei lucrari."Am facut un prim pas, prin care Consiliul Judetean intra in linie dreapta pentru a accesa ... citeste toata stirea