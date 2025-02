Aeroportul din Brasov are iar probleme cu programul. Se trece temporar la 12 ore pe zi, lipsa de controlori de trafic

Aeroportul din Brasov scurteaza temporar programul, la 12 ore pe zi, pana in data de 10 februarie, inclusiv.Concret, astazi mai este operational in intervalul 09.00 -21.00, iar in restul zilelor, de la 7 dimineata pana la ora 19.00. Nu este exclus ca programul de 12 ore sa fie extins pe o perioada mai lunga de timp.Decizia a fost luata de comun acord de catre Aeroportul International Brasov - Ghimbav si ROMATSA. Motivul? Pregatirea unor noi controlori de ... citește toată știrea