Pe langa cursele de pasageri, Aeroportul International Brasov - Ghimbav va fi utilizat si pentru transporturi de marfa sau militare. Anuntul a fost facut de catre directorul Regiei Autonome Aeroportul International Brasov - Ghimbav, Alexandru Anghel (foto), in interviurile Biz Brasov.Astfel, el a mentionat ca in saptamana 31 iulie - 5 august vor fi discutii privind modul in care se vor organiza circuitele pentru cursele cargo. "Este cerere mare pentru transportul cargo. Sunt persoane care au ... citeste toata stirea