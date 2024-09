Afacerea pe credit "Abrams"

Romania a semnat miercuri, 25 septembrie, un acord cu SUA pentru un imprumut de 920 de milioane de dolari pentru a-i investi in programe militare si de revitalizare a industriei de armament. De prevederile acordului dintre Romania si SUA vor beneficia Ministerul Apararii Nationale, in limita sumei de 700 milioane dolari SUA, si Ministerul Economiei pentru ROMARM, in limita sumei de 220 milioane dolari SUA.In ceea ce priveste partea MApN, banii vor fi folositi, in principal, pentru programul ... citește toată știrea