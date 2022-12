Afaceristi covasneni, investitie de peste 10 milioane de lei in constructia unor blocuri la Brasov, pe strada Mihai Viteazul

Pe strada Mihai Viteazul din Brasov, in zona Academiei Fortelor Aeriene Henri Coanda, a inceput anul trecut constructia unor blocuri. Investitia este realizata de o firma din judetul Covasna, care vrea sa continue proiectul si sa ridice cel de-al doilea imobil din cadrul ansamblului. In prezent, este in curs de obtinere avizul de mediu pentru lucrari si potrivit documentatiei depuse la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov. Planul urbanistic de detaliu aferent ansamblului ce cuprinde doua ... citeste toata stirea