Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anuntat ca programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2022 vor incepe cel tarziu pe 8 februarie 2022.Luna trecuta, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, declara ca editia din acest an a programului "Rabla" va demara pe data de 4 februarie, in Vinerea Verde, cu un buget de 1,2 miliarde lei, insa AFM a anuntat o noua data de ... citeste toata stirea