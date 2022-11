Agentiile au vandut bilete pentru Aeroportul Brasov: Curse anuntate spre Antalya, in fiecare sambata, in perioada 17 iunie - 30 septembrie

O agentie de turism a lansat deja pachete turistice ce include charter cu plecare de pe Aeroportul International Brasov, spre Antalya - Turcia, in sezonul de vara 2023. Cursele vor fi operate in fiecare zi de sambata in perioada 17 iunie - 30 septembrie, potrivit anuntului postat de operatorul de turism."Anul acesta - pe langa cele 10 orase de unde deja operam - am primit si rezervari pe ruta Brasov - Antalya. Conditiile de rezervare: 20% avans, 2 zile de la confirmare, si 80% restul de plata ... citeste toata stirea