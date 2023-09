Inchis in anul 2015, Centru de Agrement de sub Tampa va intra in renovare si va deveni o "biblioteca 3 in 1" (spatii conventionale, hub digital si zone de agrement si sport). Lucrarile vor fi realizate printr-un proiect cu finantare europeana prin Planul National de Redresare si Rezilienta, obtinuta de Consiliul Judetean Brasov, ce vizeaza modernizarea si digitalizarea bibliotecilor din judet.Proiectul are o valoare totala de in valoare de 20.174.296, lei, dosarul de finantare depus de ... citeste toata stirea