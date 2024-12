Agricultura Romaniei, "parjolita" de seceta in 2024

Agricultura romaneasca a fost marcata in 2024 de fenomene climatice extreme: temperaturi record, seceta pedologica prelungita si inundatii catastrofale, cu impact direct asupra veniturilor fermierilor dar si economiei.Pagubele suferite de fermieri in acest an au determinat autoritatile sa aloce sume considerabile din bugetul national si sa solicite sprijin Comisiei Europene avand in vedere ca astfel de fenomene climatice atipice s-au inregistrat nu doar in Romania ci si in Europa.Pretul ... citește toată știrea