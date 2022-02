Airbus negociaza din nou vanzarea fabricii de la Brasov

Producatorul european de avioane Airbus a primit o oferta solida pentru vanzarea partiala a subsidiarei Premium Aerotec, care produce si in Romania componente de fuselaj pentru industria aeronautica.Airbus negociaza vanzarea uzinelor Premium Aerotec din Augsburg, Varel si Brasov catre compania germana din industria auto Muhr und Bender (Mubea), in cadrul strategiei de restructurare a activitatii.Premium Aerotec, detinuta in proportie 100% de grupul Airbus, produce in Romania componente de ... citeste toata stirea