Al 2-lea Penny in Tractorul

Zona de retail este intr-o continua dezvoltare in cartierul Tractorul din Brasov, ca urmare a expansiunii imobiliare din ultimii ani. Astfel, pentru perioada urmatoare, in aceasta zona este anuntata deschiderea a trei noi magazine, Lidl, Mega Image si Penny.Daca Lidl a obtinut deja autorizatia de construire pentru noul supermarket din vecinatatea strazilor 13 Decembrie si Nicolae Labis, Penny este in curs de obtinere a avizelor necesare, proiectul fiind depus in prezent la Agentia pentru ... citeste toata stirea